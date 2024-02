Carnival Party a Marina di Ragusa

Febbraio, non solo il mese del Festival di Sanremo, ma anche il mese di chiacchiere, costumi divertenti e tanta voglia di divertirsi. Ma…qual è l’intrattenimento carnevalesco di Ragusa? Cosa si farà in occasione di questa festività? Una risposta è proprio il “Carnival Party”, che si svolgerà stasera a piazza Torre a Marina di Ragusa a partire dalle 21.30. A parlarci nel dettaglio della serata, Simone Diquattro, presidente della Consulta Giovanile del Comune di Ragusa.

Carnival Party: cos’è e perché avete rivolto l’attenzione a questa festività?

Il Carnival Party è una manifestazione giunta alla seconda edizione, organizzata dalla Consulta Giovanile comunale con il supporto del Comune di Ragusa e dai vari sponsor che ci hanno gentilmente offerto il materiale per il face painting, attività che sarà curata dagli studenti del liceo Artistico, che abbiamo voluto nuovamente coinvolgere e che ringrazio per aver accettato l’invito con entusiasmo. Con questa serata tentiamo di offrire una valida proposta ai cittadini giovani e non, che ogni anno a Carnevale sono costretti ad andare in trasferta per divertirsi e svagarsi.

Come si svolgerà la serata?

La serata sarà innanzitutto musicale, con la presenza di un Dj, ed inoltre ci sarà un contest ideato in collaborazione con la Casa delle Farfalle (l’iniziativa che prenderà il via a Ragusa il 14 febbraio): la maschera a tema farfalla più votata sul nostro canale Instagram riceverà un ingresso omaggio per sé e per cinque amici alla Casa delle Farfalle di Ragusa.

Come mai avete scelto Marina di Ragusa come location per la serata piuttosto che Ragusa?

Questa è stata una scelta dell’amministrazione comunale, per diversificare gli eventi e distribuirli su tutto il territorio ragusano.

Che riscontro ci sarà stasera? Cosa vi aspettate?

Ci aspettiamo un buon riscontro da parte della nostra città, ben consapevoli che abbiamo fatto tutto il possibile, come sempre, per creare movimento a Ragusa. Il resto, dipende solo dai cittadini. Vi aspettiamo!

Lucia Nativo

