Ragusa, Buscemi. Incontri operatori del turismo, occasione di rilancio

“Sud chiama Nord ha seguito con molta attenzione e interesse gli incontri, che sono stati caratterizzati da una fase di ascolto degli operatori del settore di varie porzioni del territorio comunale, voluti dal sindaco, Peppe Cassì, per la redazione di un piano del turismo. La nostra rappresentanza in Giunta, con l’assessore Andrea Distefano, ha partecipato a questi incontri con estrema dedizione, fornendo la propria disponibilità a dare riscontro alle molteplici esigenze di volta in volta emerse”. Lo dice il coordinatore cittadino della lista, nonché consigliere comunale, Saverio Buscemi, il quale sottolinea che quello del turismo “è un comparto destinato a diventare cruciale per il nostro territorio che tra l’altro ha visto crescere i servizi d’alloggio da 83 a 150 in dieci anni (la differenza riguarda il periodo tra il 2012 e il 2023, come riporta l’istituto Tagliacarne, il centro studi delle Camere di commercio), per non parlare di alberghi che, sempre nello stesso lasso di tempo, sono aumentati da 25 a 33 mentre altre forme di alloggio hanno fatto registrare una crescita, sempre nel periodo preso a riferimento, da 58 a 117 unità. Insomma, sono dati che testimoniano la grande attenzione che l’imprenditoria locale ha rivolto a questo settore e che, dunque, meritano di essere presi in considerazione nella maniera più opportuna per far sì che ogni percorso di valorizzazione della nostra città possa considerare proprio nello specifico tali esigenze. D’altronde, l’assessore Distefano, d’intesa con il sindaco, ha avuto modo di prendere nota di tutte queste sollecitazioni diventate un momento di raccordo per effettuare interventi di più ampio respiro a sostegno delle varie realtà con cui si è avuta la possibilità di confrontarsi. Non è un percorso, lo sappiamo, né semplice, né facile. Ma è un percorso indispensabile da compiere per ridare slancio alle molteplici prerogative di questa città”.

Salva