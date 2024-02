Ragusa. Il nuovo Commissario Asp Drago ricevuto al Comune

“Primo incontro istituzionale ieri mattina in Municipio con il nuovo Commissario Asp, Pino Drago. Abbiamo ovviamente già iniziato a discutere delle criticità della nostra Sanità e del nostro Ospedale.

Il Commissario, dichiara il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, ha il vantaggio di avere vissuto da medico le problematiche che ora si trova ad affrontare da manager, ed ha ben chiaro che una buona gestione non può prescindere da una condivisione di obiettivi programmatici e strategie. Nelle prossime settimane ci rincontreremo, insieme agli altri sindaci, per entrare più in profondità nel merito dei diversi temi. Gradita a tutti oggi la presenza all’incontro del nostro Luigi Rabito”.

Salva