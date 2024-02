Quattro chiese nel mirino dei ladri a Ragusa

Hanno pensato che in chiesa poteva esserci un buon bottino. Nel giro di poche ore ladri in azione in quattro chiese a Ragusa. Hanno prima visitato la chiesa di Santa Maria delle Scale in Corso Mazzini, poi hanno tentato a Santa Lucia. Nel primo tentativo i ladri sono entrati, ma non sono riusciti a portare via quasi nulla perché nel frattempo era scattato l’allarme. A Santa Lucia, invece, non sono riusciti nel loro tentativo perché il portone ha resistito all’ effrazione. Il terzo posto visitato dai ladri ha interessato San Pio X, nella parte alta della città, in viale Europa, mentre il quarto tentativo si è registrato nella chiesa dei Salesiani, nella parte alta di Corso Italia. Diverse le denunce presentate alle Forze dell’ordine. Preoccupazione dei residenti che chiedono maggiori controlli per quanto sta accadendo in città.

