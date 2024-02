Province, Campo(M5S): “Conduzione lavori Prima Commissione disastrosa, Abbate si dimetta”

“La conduzione dei lavori sul ddl Province da parte del presidente della prima Commissione Ignazio Abbate è stata letteralmente disastrosa. Ha ignorato il parere degli uffici dell’Ars, portando in aula la norma sulle Province, poi bocciata, giudicata da questi incostituzionale. In questo modo ha fatto perdere tempo al Parlamento e al presidente della Regione, costretto a stare in aula per sorvegliare la sua maggioranza piuttosto che a parlare con medici, agricoltori e con le persone che chiedono aiuto. Lo stesso ha fatto con la norma salva ineleggibili, anche questa portata in aula nonostante il parere negativo degli uffici. Una conduzione di questo tipo da parte di un presidente di commissione è inaccettabile, si dimetta”.

Lo ha detto oggi in aula la deputata del M5S Stefania Campo, dopo la bocciatura del dl sulle Province.

Salva