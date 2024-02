Modica. Rimborso trasporto pendolari. Interrogazione di Spadaro

Il Consigliere comunale del PD di Modica, Giovanni Spadaro con un’interrogazione scritta ha chiesto al Sindaco e all’Assessore al Bilancio, raccogliendo le lamentele di parecchi cittadini, come mai non è stato ancora fatto il pagamento del rimborso delle spese per il trasporto degli studenti pendolari. Spadaro, chiede di conoscere le cause che hanno impedito il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pendolari degli studenti dell’anno 2022/2023 e dell’anno in corso, i provvedimenti presi per risolvere il problema e i tempi previsti per la soluzione dello stesso.

