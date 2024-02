Modica, Giovedì dell’Unitre. Incontro su “L’anima del Carnevale”

In occasione del giovedì grasso, per le ore 17,30 dell’ 8 febbraio, l’Unitre di Modica ha promosso l’incontro sul tema “L’anima del carnevale” che si terrà presso la sala riunioni dell’ Icotea, in via Sorda Sampieri n.128. Relazionerà la professoressa Marcella Burderi che si soffermerà, fra l’altro, sulle tradizioni e sulle abitudini che hanno caratterizzato da sempre e caratterizzano il carnevale. Da tenere conto che a questo incontro seguirà, domenica 11 febbario, un pranzo sociale con menù in linea con le consuetudini carnevalesche, seguito da un karaoke: giusto per creare momenti di utile distrazione e di rievocazione di aspetti di genuina allegria vissuta in buona compagnia. Nessuno intende sottovalutare o dimenticare la delicatezza dei problemi e delle crisi vissuti in atto dall’umanità intera e che, poco o tanto, investono ogni soggetto sociale, ma, da parte di tutti c’è la consapevolezza che un momento di svago e di auspicata spensieratezza può rendersi utile per attenuare ogni tipo tensione.

L’incontro si renderà utile inoltre per mettere i soci nelle condizioni di conoscere e visitare i locali dell’Icotea nell’ambito dei quali, fino al prossimo 30 giugno, avranno svolgimento alcune delle iniziative avviate o da avviare a completamento del programma del corrente anno accademico.

