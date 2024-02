Calcio. Amichevole tra Pozzallo 2 e Siracusa

Giovedì, alle 15, presso lo Stadio Comunale di Pozzallo, scenderà in campo il Siracusa per un allenamento congiunto con il Pozzallo 2. . Sarà un’occasione di grande prestigio per il calcio pozzallese, un’opportunità di crescita per la società locale, per i suoi atleti e per lo staff.

“Grazie alla disponibilità del Siracusa Calcio 1924- spiega il DG Saro Iozzia – avremo anche la possibilità di far giocare alcuni dei nostri giovani calciatori del settore giovanile, già in orbita prima squadra. Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questo evento a Pozzallo. È un chiaro segno che il lavoro che stiamo facendo per riportare il grande calcio a Pozzallo è sulla buona strada”.

Durante l’allenamento è previsto un sorteggio pubblico con in palio alcuni gadgets delle società.

