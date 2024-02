Modica. Il “Gommista di Santa Maria” ringrazia… Riceviamo

Un ringraziamento dal Gommista modicano Giorgio Caccamo.

GRAZIE,

E’ una parola semplice come penso di esser stato in questi 52 anni ma è anche l’unica che abbia valore e che descriva il sentimento che provo. Me ne vado in pensione portando con me il ricordo di ognuno di Voi e dall’arricchimento personale che ho ricevuto da ognuno. Grazie, per esserci stati sempre soprattutto per avermi dato Fiducia & Stima nel mio lavoro,per avermi conosciuto così come sono umile e semplice; ogni vostra chiacchiera, esperienza raccontata mi ha fatto arricchire personalmente e professionalmente.

Grazie, per quel saluto al volo, quel sorriso, quel piccolo gesto che avete fatto nei miei confronti e quella pazienza che avete avuto sempre. Porterò con me ogni giorno trascorso in quella piccola officina perché pieno di Esperienze & Racconti di Vita,fatti di persone che mi hanno riempito di stima e affetto.

Un abbraccio e Grazie di cuore.

Il gommista di Santa Maria.

I Figli

“Siamo davvero tanto grati per le parole che avete affidato al nostro caro papà, tenete conto che lui non ha i social e noi figli più o meno abbiamo cercato di spiegarglielo e lui quando ha capito tutto si è molto commosso e non riusciva a pensarlo…. Ancora un ringraziamento affettuoso”.

