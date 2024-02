Via ai lavori di ristrutturazione Chirurgia e Urologia del “Baglieri” di Modica

Sono stati consegnati questa mattina i lavori relativi alla ristrutturazione ed adeguamento a norma delle due ali del secondo piano del padiglione A dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica dove verranno allocati i nuovi reparti di Chirurgia Generale ed Urologia. Il cronoprogramma prevede che i lavori durino in totale 12 mesi e che si sviluppino in due fasi: nella prima, della durata di sei mesi, verrà realizzato e consegnato il reparto di Chirurgia Generale; nella seconda, di durata di ulteriori 6 mesi, verrà realizzato e consegnato il reparto di Urologia. Tale scelta al fine di scongiurare qualsiasi disservizio all’utenza. Le previsioni ipotizzano una consegna del reparto nuovo di Chirurgia Generale a metà estate e del nuovo reparto di Urologia nei primi mesi dell’anno venturo. L’importo complessivo dei lavori è di 2.200.955,62. “E’ un momento importantissimo per la sanità iblea – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – perché grazie ai fondi che siamo riusciti a ritagliare ad hoc, si va a premiare e a riconoscere la qualità del lavoro svolto di due reparti di eccellenza come Chirurgia e Urologia. Negli anni questi reparti si sono distinti mostrando standard qualitativi ben al di sopra del panorama regionale. Grazie a questi lavori che li rivoluzioneranno le due Unità potranno contare, oltre che su personale di alto profilo, anche su locali moderni, accoglienti e dotati delle apparecchiature all’avanguardia. E’ importante sottolineare come questi lavori non pregiudicheranno, durante il loro svolgimento, la normale routine quotidiana dei reparti”.

