L’Avimecc Modica lotta ma viene battuta in casa da Sabaudia

Avimecc Volley Modica 1

Plus Volleyball Sabaudia 3

Parziali: 27/29, 25/17, 16/25, 20/25

Avimecc Volley Modica: Raso 8, Di Franco 2, Capelli 7, Putini 1, Chillemi 9, Cascio, Buzzi 10, Spagnol 25, Giudice, Nastasi (L1), n.e. Italia, Tidona, Lombardo (L2), La Rocca. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Plus Volleyball Sabaudia: Ferenciac 5, Mazza 13, Onwelo 20, Della Rosa 3, Schettino, Urbanowicz 19, De Vito 8, Catinelli 3, Rondoni (L), n.e. Marangon, Crolla. All. Aniello Mosca; Ass: Tony Bove.

Arbitri: Denise Galletti e Antonio Gaetano

Sconfitta casalinga in quattro set per l’Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” si arrende dopo oltre due ore di gioco alla Plus Volleyball Sabaudia che con i tre punti conquistati nella città della Contea continua la sua ascesa in classifica dopo una prima parte di stagione con il freno a mano tirato.

I ragazzi di Enzo Distefano hanno lottato con orgoglio, ma sono mancati nelle fasi cruciali della contesa e si sono innervositi nella fase finale del match dopo alcune decisioni arbitrali sicuramente discutibili.

Il parziale d’apertura inizia con un sostanziale equilibrio con le due squadre che lottano punto a punto (8/7) e che ribattono colpo su colpo. A metà della frazione gli ospiti provano ad allungare (14/16), ma un break di 7 – 3 riporta avanti Modica nelle battute finali (21/19). Sabaudia non si scompone e riesce a riportarsi in parità per poi vincere il set ai vantaggi 27/29 dopo 38′ di grande lotta.

Al cambio di campo l’equilibrio la fa ancora da padrone con Sabaudia che mette il muso avanti nel punteggio (7/8), ma arriva la reazione biancoazzurra che un parziale di 9/2 che non ammette repliche e a metà frazione sono avanti di 5 punti (16/11). Sabaudia prova a reagire, ma Spagnol ricaccia indietro il sestetto pontino (21/17) e il break di 5 – 0 chiude i conti in favore dei “Galletti” che vincono largamente il secondo parziale con un facile 25/17 in 27′ di gioco che vale il pareggio dei set.

Partono forte gli ospiti nella terza frazione di gioco e piazzano un parziale di 4/8 che indirizza il set. Modica prova a ribattere, ma Onwelo e Urbanowicz trovano sempre la giusta soluzione per tenere a distanza i biancoazzurri (12/16) che perdono di lucidità e iniziano a balbettare (15/21). Sabaudia intuisce che è il momento di forzare il ritmo e approfittando del blackout dei padroni di casa chiude la frazione 16/25 in 27′ di gioco e si riporta avanti nel computo dei set.

Dopo un inizio quarto set equilibrato, ma con Sabaudia avanti di 2 (6/8), Modica prova a rimettersi in carreggiata, ma “cozza” su muro e difesa degli ospiti che a metà frazione sono avanti di 5 punti (11/16). Quando i padroni di casa provano a ricucire lo strappo, una dubbia decisione degli arbitri innervosisce oltre misura i biancoazzurri che perdono lucidità (17/21) e lasciano disco verde al sestetto laziale che ringrazia, chiude il parziale con il punteggio di 20/25 in 32′ di gioco e porta a casa tre punti pesanti per la sua classifica.

“Sapevano che Sabaudia è una squadra tosta, motivatissima e in forte crescita – dichiara a fine match coach Enzo Distefano – con degli ottimi battitori che ci hanno messo in difficoltà da subito. Noi non siamo riusciti a reagire nella fase sideout dove non siamo stati costanti e sabbiamo avuto troppi alti e bassi in fase break, ma diamo merito ai nostri avversari. Questa – continua – è per noi l’ennesima opportunità persa in vista dei play off, ma non possiamo arrenderci e non dobbiamo abbassare la testa. Da martedì torneremo a lavoro e prepariamoci per affrontare ancora in casa un’altra squadra in crescita come Marcianise. I ragazzi sanno già cosa ci aspetta e sicuramente li affronteremo in modo diverso”.

