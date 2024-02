Escavatore trancia tubo del gas nella zona commerciale di Modica

Un escavatore ha tranciato stamattina la conduttura del gasdotto. E’ allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia. Il flusso del gas fuoriuscito si è alzato fino a circa 30 metri. Forti rallentamenti nella circolazione stradale.

Dal Comando di Polizia Locale arriva la seguente comunicazione: “A causa del danno al gasdotto di Via della Costituzione, i vigili del fuoco, che stanno completando l’intervento, assicurano che non sussistono problemi di tossicità per la popolazione”.

Salva