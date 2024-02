A Ragusa conferenza su Ranuccio Bianchi Bandinelli

Venerdì 9 febbraio 2024 (alle ore 18.00), al Centro Studi Feliciano Rossitto(Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), l’archeologo Giovanni Di Stefano (già Direttore del Parco di Camarina e professore all’Università della Calabria e di Roma Tor Vergata), terrà una conferenza su “Ranuccio Bianchi Bandinelli. Un marxista e l’arte antica. Alla ricerca di un maestro”.

L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro studi Feliciano Rossitto(presidente Giorgio Chessari) con Archeoclub d’Italia (sezione di Ragusa; presidente Enzo Piazzese).

Ranuccio Bianchi Bandinelli (Siena 1900 – Roma 1975) è stato uno dei maggiori archeologi e intellettuali italiani del Novecento. Si laureò in lettere a Roma nel 1923 con una tesi in archeologia. Archeologo di fama mondiale, insegnò storia dell’arte greca e romana nelle università di Cagliari, Groningen, Pisa, Firenze e Roma. Direttore generale delle antichità e belle arti (1945 – 1948), membro dell’Accademia dei Lincei, diresse la Scuola nazionale di archeologia e la pubblicazione dell’Enciclopedia dell’arte classica e orientale.

All’attività di studio, come autore di ricerche specialistiche e come docente universitario, ha sempre associato un diretto impegno civile e militante nell’Amministrazione dei beni culturali e nella diretta partecipazione politica come esponente di spicco del partito comunista. Ha svolto opera di informazione presso il largo pubblico attraverso la direzione di enciclopedie e volumi a grande diffusione.Morì il 17 gennaio 1975.

Tra le sue opere: Storicità dell’arte classica; Organicità e astrazione; Archeologia e cultura; L’arte etrusca; La pittura antica; Dall’ellenismo al medioevo; Diario di un borghese.

Il fondo archivistico di Ranuccio Bianchi Bandinelli è conservato presso l’Archivio di Stato di Siena.

