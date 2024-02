Monterosso Almo. Gli studenti del “Capuana” incontrano la Polizia

Nell’ambito del progetto “PretenDiamo” Legalità gli studenti della quinta elementare e della media dell’Istituto “L. Capuana” di Monterosso e Giarratana hanno incontrato il personale specializzato della Questura ed in particolare della Polizia di Stato di Ragusa per stimolare la riflessione sulla cultura della legalità ed in particolare sul rispetto del Codice della strada. Il Commissario La Paglia coadiuvato dagli Ispettori Leggio e Poidomani della Polizia Stradale hanno mostrato agli studenti le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del codice della strada e sensibilizzato su comportamenti responsabili. Gli studenti con il supporto dei docenti parteciperanno al concorso abbinato al progetto che prevede la realizzazione di elaborati di vario genere su tematiche di stretta attualità.

Nella foto l’incontro nei locali della scuola elementare di Monterosso Almo di via Mercato.

Salva