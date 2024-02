Vittoria. Due anni fa vertice su fumarole, non è cambiato nulla

“Due anni fa, in questo periodo, la notizia di un vertice tenutosi a palazzo Iacono per contrastare il fenomeno delle fumarole a Vittoria. Bene, volete sapere che cosa è accaduto in questi due anni? Il nulla più assoluto. Solo tante chiacchiere e promesse non mantenute. A fronte di un fenomeno che, purtroppo, continua a rimanere persistente, in tutto il periodo dell’anno, nella nostra zona che, qualcuno, non a caso, si sta abituando a chiamare terra dei fuochi. Egregio sindaco, ma perché la Giunta non fa qualcosa? Perché questa amministrazione non interviene per cercare di frenare un fenomeno che sta bloccando alla radice ogni velleità di crescita non solo in ambito agricolo ma anche negli altri settori? Chi vorrà mai investire in una terra martoriata dalle fumarole?”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che ricorda: “Troppo facile parlare quando si era all’opposizione. Troppo facile sbraitare a destra e a manca. Ma, adesso, che si è in sella all’ente di palazzo Iacono quali sono stati i provvedimenti assunti? Quali gli atti amministrativi? Che fine hanno fatto i droni che erano stati promessi per stanare chi bruciava la plastica? Tutto è rimasto, è proprio il caso di dirlo, per aria. Servono misure pratiche e concrete. Sono necessari provvedimenti adeguati. Tutto il resto, soprattutto le chiacchiere, come abbiamo visto, è da inserire nell’alveo di quelle cose che non servono. E che, purtroppo per noi, questa amministrazione continua a coltivare in quantità industriale”.

