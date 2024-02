Orrore a Comiso, hanno sparato ad un cane con fucile da caccia

Hanno sparato ad un cane con un fucile da caccia. Il gesto orrendo si è verificato a Comiso. Si tratta di un pastore maremmano, trovato da alcuni volontari sulla SS 115 in condizioni davvero pessime. E’ stata allertata la polizia municipale. Il cane è stato preso in cura dal Canile Rifugio degli Iblei di Chiaramonte Gulfi. Dalle radiografie è emersa una frattura della scapola con evidenti fori da pallini di piombo. Il fatto particolarmente grave è stato denunciato in Procura dai legali del Partito Animalista Italiano.

