Bullismo. A Pozzallo “La vita non è un copione già scritto”, alla presenza di Daniel Zaccaro

Nell’ambito del progetto “ A scuola di Legalità”, gli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell’”Istituto Antonio Amore” di Pozzallo, dopo aver letto il libro “ Ero un bullo” di Andrea Franzoso, dialogheranno con Daniel Zaccaro, il protagonista della storia. “La vita non è un copione già scritto” come dimostra la storia di riscatto, e il percorso di redenzione e di crescita

personale di Daniel. Da ex-bullo ha deciso di prendere in mano la propria vita e di porre fine ai propri comportamenti violenti, cercando di capire cosa lo abbia spinto a diventare un bullo e cosa abbia fatto per diventare la persona che è oggi. Il progetto ha quindi come finalità quella di guidare gli studenti ad operare una profonda riflessione su tematiche di cittadinanza attiva, inclusione e rispetto delle regole.

Salva