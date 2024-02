Rappresentanza Anc Ragusa a Roma per l’evento su Fisco 2024

Una rappresentanza di Anc Ragusa ha partecipato all’importante evento riservato alla categoria tenutosi a Roma nei giorni scorsi e avente per tema “Fisco 2024 – novità, aspettative e zone d’ombra”. Nella prima sessione dei lavori, le forze politiche si sono confrontate con i commercialisti sui temi di maggiore rilievo. Il calendario fiscale esposto dal viceministro Maurizio Leo è stato accolto con timida soddisfazione dai partecipanti in attesa dell’ufficialità dello slittamento. Inoltre, tra le novità fiscali del 2024 c’è il concordato preventivo biennale, per il quale l’Anc in modo propositivo è tempestivamente intervenuta evidenziando le criticità del provvedimento. “Come Associazione nazionale dei commercialisti, inoltre – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – abbiamo riproposto, alle forze politiche presenti, da un lato la necessità di ricomprendere anche le sanzioni dirette ai professionisti nella copertura assicurativa obbligatoria e dall’altro di elevare al rango costituzionale lo statuto del contribuente al fine di garantire un’equità tra cittadini e pubblica amministrazione nonché di ripristinare e potenziare la figura del garante del contribuente regionale”. La delegazione iblea, oltre che dalla presidente Paolino, era formata da Antonietta Laterra, Giusi Cilia, Maurizio Lacarrubba, Giovanni Frasca, Olga Schininà, Saro Vicari e Maria Carmela Garretto.

