Crisi agricola. Italia Viva Ragusa presente con la Sen. Musolino

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, accompagnata dalla coordinatrice provinciale Marianna Buscema, dal componente del coordinamento regionale Salvo Liuzzo e dal coordinatore cittadino di Ragusa, Filippo Angelica, ha partecipato, questa mattina, nei locali dell’assessorato comunale Sviluppo economico, presso la zona artigianale, nel capoluogo ibleo, all’incontro con i rappresentanti degli agricoltori locali in protesta nell’ambito del tavolo di confronto organizzato dal sindaco Peppe Cassí. “Gli agricoltori siciliani hanno il diritto di conoscere i fatti per come sono, senza inutili parole che possano ingenerare illusioni” ha detto la senatrice Musolino. Che ha aggiunto: “I disagi e le difficoltà economiche che caratterizzano la crisi dell’agricoltura siciliana derivano dalla mancanza di infrastrutture che rendono non concorrenziali le nostre produzioni. Fondi Pac pagati in misura inferiore alle aspettative, mancata soppressione delle accise sul carburante agricolo, Irpef agricola soppressa dal governo Renzi e tornata in vigore con il governo Meloni, sono misure decise dal governo nazionale che non aiutano di certo gli agricoltori siciliani”. Buscema e Angelica precisano che, dopo avere preso atto delle istanze provenienti dagli operatori del settore, le stesse saranno trasmesse anche all’on. Maria Chiara Gadda di Iv, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, “affinché sempre più presente possa essere a Roma – chiariscono i due rappresentanti del partito renziano – la voce del nostro territorio che sta manifestando tutto il proprio disagio in ordine a una situazione di difficoltà che ha radici lontane ma rispetto a cui poco o nulla si è fatto di recente nel tentativo di contenerla”.

