Riattivata la convenzione odontoiatrica per i disabili come chiesto dal gruppo DC di Modica

I consiglieri comunali del gruppo DC di Modica, con in testa la consigliera Floridia che a settembre aveva portato il problema sul tavolo della discussione politica, accoglie con grande soddisfazione la notizia del ripristino della convenzione del servizio di odontoiatria tra l’Asp di Ragusa e l’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria Speciale riabilitativa di Catania, per i pazienti con disabilità fisica o psichica. Erano stati proprio gli esponenti dello scudocrociato in seno al Consiglio Comunale di Modica a chiedere l’intervento dell’Onorevole Ignazio Abbate una volta venuti a conoscenza della sospensione di tale servizio. Una sospensione che ha costretto alle famiglie dei pazienti con disabilità a recarsi ad Acireale per usufruire del servizio. Un disagio che per fortuna è stato ora scongiurato grazie all’intervento dell’Onorevole Abbate e alla disponibilità del commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo. Appresa la notizia siamo stati da subito uniti e concordi nel sostenere e supportate le tante famiglie di disabili chiedendo a gran voce il ripristino di questo importantissimo servizio per evitare ulteriori disagi ai loro figli che già da alcuni anni usufruiscono di questo importantissimo e validissimo progetto di convenzione per le cure odontoiatriche. Un servizio che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio.

Salva