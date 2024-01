Fiamme hanno distrutto il Lido Sud a Marina di Modica

Il Lido Sud a Marina di Modica non c’è più. Le fiamme nella notte hanno completamente distrutto quello che per anni è stato un simbolo di estate per tantissimi modicani. Erano da poco passate le 3 quando la luce intensa delle fiamme ha rischiarato la notte di Marina di Modica portandosi con se 30 anni di storia, prima sotto il nome di Relax e quindi con l’attuale denominazione Sud. Recentemente era passato di mano, acquistato da un altro gruppo imprenditoriale. L’incendio al Sud arriva nel decimo anniversario di quello che nell’estate del 2014 distrusse un altro ritrovo estivo, Itaparica.

Lanciato l’allarme, sul posto è giunta una squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa. I pompieri hanno immediatamente spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto anche la polizia. Stamattina erano attivi ancora focolai e i vigili del fuoco ancora impegnati nello spegnimento. In corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incendio: al momento restano aperte tutte le piste.

