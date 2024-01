Un furgone in fiamme la scorsa notte, intorno alle 2,30, in Via Pertini a Vittoria. Il mezzo era parcheggiato davanti l’abitazione del proprietario. A causa del rogo, le cui origini sono al vaglio della polizia che si è portata sul posto, il prospetto dell’abitazione ha subito dei danni, in particolare il motore di una pompa di calore e la tapparella di una serranda. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

Salva