Da domani a Ragusa sit-in degli operatori del mondo agricolo

Al via da lunedì mattina, il sit-in permanente degli operatori del mondo agricolo che faranno sentire la propria voce manifestando tutto il proprio dissenso rispetto a una serie di scelte che stanno mettendo in ginocchio il comparto. La mobilitazione andrà avanti in maniera perpetua sino a quando non si otterranno delle risposte. Questo, almeno, quanto spiegato dagli organizzatori che, dopo la disponibilità fornita dal Comune di Ragusa, hanno scelto come luogo in cui tenere la protesta il foro boario sulla strada che conduce a Chiaramonte.

