Randagismo. Spadaro: “Il Comune di Modica spende più degli altri”

Il consigliere comunale PD, Giovanni Spadaro, dopo avere letto il decreto di assegnazione di fondi per il randagismo con indicate tutte le spese che ogni comune spende per il randagismo, ha notato che il Comune di Modica per gestire il fenomeno del randagismo ha dei costi di gran lunga superiori a quelli sostenuti dai comuni viciniori.

Per questo motivo ha chiesto di conoscere di quanti cani randagi il Comune di Modica is prende cura e dove si trovano accuditi, se solo al canile comunale o anche presso altre strutture e quali controlli vengono effettuati.

“Ritengo opportuno che la cittadinanza sappia i costi sostenuti per ogni randagio”.

