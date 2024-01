Dopo circa 50 anni “cala” definitamente la saracinesca il “gommista di Santa Maria”. Giorgio Caccamo ha deciso di mettersi in pensione, Grande lavoratore, disponibile, onesto di poche parole, era riuscito a farsi una folta clientela perché era chiaro che tendeva a non approfittarsi della sua clientela. Era un punto di riferimento per tante persone in Via Marchesa Tedeschi.

