Coppa d’Asia. La squadra palestinese qualificata agli ottavi

La squadra di calcio della Palestina si è qualificata per la prima volta agli ottavi di finale della Coppa d’Asia, dopo aver sconfitto per 3-0 la squadra di Hong Kong, escludendola dagli ottavi di finale. Due gol dell’attaccante Oday Dabbagh e uno dell’esterno sinistro Zaid Qunbar hanno sigillato la partita a favore della squadra palestinese. L’insperato successo consente alla compagine palestinese di assicurarsi il terzo posto nel girone C guidato dall’Iran e Emirati Arabi Uniti. Proseguono la loro corsa nel girone A anche Qatar e Tagikistan. Mentre nel girone B passano l’ Australia, Uzbekistan e Siria. Restano da definire i pass per i gironi D, E ed F, che giocheranno domani giovedì 25 gennaio.

