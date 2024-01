Comiso. In arrivo finanziamento per acquisto giochi inclusivi

In arrivo un finanziamento Regionale di cento mila euro per l’acquisto di giochi inclusivi e manutenzioni del parco Baden Powell e degli altri parchi pubblici di Comiso e Pedalino . Le dichiarazioni congiunte del sindaco, Maria Rita Schembari, dell’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano, e dell’assessore alle politiche della famiglia, Salvatore Romano.

“ Tra i finanziamenti regionali previsti per la nostra città, uno di cento mila euro è destinato ai giochi inclusivi del parco “Baden Powell” che è un fiore all’occhiello di Comiso e sarà ulteriormente potenziato e aperto anche ai bambini con disabilità. Per il collegamento tra l’amministrazione di Comiso e l’amministrazione Regionale dobbiamo ringraziare l’On. Abbate e il consigliere comunale Alessandro Guastella con la vice Presidente del consiglio Comunale, Mariella Giurato, che a lui fanno capo, perché grazie a questo finanziamento avremo anche la possibilità di risistemare alcune zone critiche del parco che, non per incuria dell’amministrazione, ma per l’inciviltà e la non curanza di alcuni cittadini, si ritrova con alcune panchine divelte. Il parco è vivibile, e noi lo miglioreremo così come nelle prospettive dell’amministrazione Schembari che vedranno interventi anche negli altri parchi pubblici di Comiso e Pedalino. Siamo soddisfatti di questo finanziamento che, principalmente, è destinato ai nostri bambini con l’inserimento dei giochi inclusivi. Questo è il risultato del lavoro sinergico tra sindaco, assessori, consiglieri comunali e deputazione Regionale, con particolare riguardo all’Onorevole Ignazio Abbate”.

