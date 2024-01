Domani conferenza dei sindaci. Ammatuna (Pozzallo): “Inutile”

La conferenza dei Sindaci programmata per il 18 gennaio scorso e, successivamente, spostata a domani 23 gennaio , si dovrebbe svolgere a quasi due mesi dell’ultimo incontro del 29 novembre scorso. “Ritengo inutile l’incontro di domani – lamenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – prima di tutto perché a giorni, così come dichiarato dal Presidente della Regione On. Schifani, saranno nominati i nuovi Direttori Generali delle ASP e poi perché gli impegni assunti dal Commissario Russo il 29 novembre 2023 non sono stati mantenuti. Infatti, nell’ultima riunione dello scorso anno, i Sindaci chiesero di essere messi nelle condizioni di proporre soluzioni con l’invio di tutti i dati dell’anno 2023 (numero di ricoveri-degenza media-risorse umane disponibili, ecc.).

Da allora a tutt’oggi nulla è pervenuto ai Sindaci, nessuna notizia di provvedimenti adottati, tranne qualche comunicato stampa politico e non si capisce di che cosa si dovrebbe discutere nella riunione di domani che potrebbe essere opportuno rinviare”.

