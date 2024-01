Modica, è deceduto “Pietru ‘u pisciaru”

E’ deceduto Pietro Fede, a Modica conosciuto con lo pseudonimo di “Pietru ‘u pisciaru”. Il nomignolo deriva dalla sua prima attività lavorativa, ovvero il pescivendolo ambulante, anche se, successivamente, fu assunto al Comune di Modica, prima come operatore ecologico e poi come custode. Uomo verace, istintivo, passionale, era un appassionato di calcio e molte generazioni si ricordano di lui, caratterista in rossoblù, sempre a tifare per il Modica. Nelle ricorrenze importanti, fino a pochi anni fa, lo si vedeva nella veste di ambulante, negli incroci più importanti della città, vendere stelle di Natale, rami di ulivo o di palma, coriandoli e filanti. Da qualche tempo era malato, soffriva di cardiopatia. Un simpatico, che se ne va, personaggio sicuramente indimenticabile.

