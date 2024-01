Il 24 gennaio il vescovo Rumeo incontrerà i giornalisti a Modica

Il prossimo 24 gennaio, a Modica, il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, incontrerà i giornalisti e gli operatori della comunicazione che lavorano nel territorio della Diocesi.

Insieme a loro, celebrerà una Messa, nel Duomo di San Pietro, alle ore 10:30, nella festa di San Francesco di Sales, Patrono della Stampa Cattolica.

Papa Francesco, come ogni anno, il 24 gennaio consegnerà il suo messaggio in occasione della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (12 maggio 2024), dal tema: “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”.

“È importante guidare l’intelligenza artificiale e gli algoritmi – si legge in una nota della Santa Sede –

perché vi sia in ognuno una consapevolezza responsabile nell’uso e nello sviluppo di queste forme differenti di comunicazione che si vanno ad affiancare a quelle dei social media e di Internet. È necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana”.

L’incontro dei giornalisti della Diocesi di Noto con il Vescovo Salvatore, sarà una proficua occasione per riflettere su una comunicazione che pur sviluppandosi verso entusiasmanti traguardi, non p

