I contributi per i Comuni Unesco siciliani

Per tutti i comuni siciliani che ospitano siti Unesco sono stati previsti 2 milioni e mezzo di euro grazie ad un emendamento alla Finanziaria presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate e accolto dal Governo. I comuni interessati riceveranno le risorse destinate alla rigenerazione, al decoro e a tutte quelle opere per la riqualificazione del tessuto urbano su cui insistono i sette siti siciliani. “Per il secondo anno consecutivo, insieme al collega Carmelo Pace come DC, siamo riusciti ad inserire in Finanziaria – commenta l’onorevole Abbate – il giusto riconoscimento per quelle città che hanno avuto l’onore di essere inserite nel prestigioso elenco UNESCO. Le somme saranno suddivise per il 60% in parti uguali mentre per il restante 40% in base alla popolazione residente. Esse serviranno per opere di intervento e manutenzione non per forza legate al monumento Unesco ma comunque funzionali alla fruizione dello stesso. Come politica abbiamo l’obbligo di fare il possibile per preservare la storia e la bellezza dei nostri territori. In provincia di Ragusa ne usufruiranno la stessa Ragusa, Modica e Scicli”.

