Modica. Al “Garibaldi” arrivano Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi

Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi sono i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena “Le verdi colline dell’Africa”, il divertente, irriverente e innovativo spettacolo scritto e diretto da Sabina Guzzanti. L’autrice romana, nonché regista, attrice, scrittrice, conduttrice, comica e imitatrice, con questa pièce, insieme a un altro celebre nome capitolino Giorgio Tirabassi, grande attore di cinema, tv e teatro, riuscirà a stupire gli spettatori. In un gioco metateatrale, i protagonisti regaleranno uno spettacolo divertente e intenso, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza. Come si legge nelle note di regia: “È difficile parlare de “Le verdi colline dell’Africa” senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti”. Si riderà e si rifletterà parlando di attualità, quotidianità e teatro, ed attraverso una modalità innovativa, gli spettatori saranno parte di un esperimento drammaturgico che li spiazzerà e divertirà. “È un onore avere a Modica e nel nostro Teatro Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi – commenta il sovrintendente Tonino Cannata –, due protagonisti importanti che con la loro presenza danno ulteriore prestigio alla nostra cittadina. Siamo sicuri che il nostro pubblico si lascerà coinvolgere dall’energia di questi eccelsi protagonisti e apprezzerà quest’opera molto originale”.

