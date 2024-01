Ferrovia Comiso-Catania per collegare i due aeroporti. “Territorio aderisce al Comitato”

“Il movimento Territorio della Provincia di Ragusa aderisce al costituendo comitato a sostegno collegamento ferroviario veloce tra l’aeroporto di Comiso e l’aeroporto di Catania”. Lo rende noto Mario Cutello, segretario provinciale del movimento Territorio e primo cittadino del Comune di Chiaramonte Gulfi.

“Come sindaco avevo già comunicato all’assessorato Sviluppo Economico del Comune di Ragusa l’adesione della mia città – spiega Cutello – ma ritengo che la questione sia di tale importanza da spingermi a far aderire anche il movimento che rappresento. Quello del potenziamento della rete di infrastrutture nella provincia di Ragusa è un tema fondamentale per il progresso economico di questa parte di Sicilia e il movimento Territorio crede nella necessità che i due scali siano collegati stabilmente”.

“La nostra provincia ha fame di opere pubbliche in grado di collegarci ai centri più popolosi dell’Isola – aggiunge – e una tratta ferroviaria che colleghi direttamente i due aeroporti potrebbe davvero fare la differenza”.

Salva