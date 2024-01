Modica. Body Building: Si apre il 2024 del Team Ardita

Si è aperto ufficialmente l’anno agonistico del Team Ardita che spera di ripetere i lusinghieri risultati che ha colto nel 2023. L’anno passato è stato infatti un vero e proprio anno di consacrazione per il Team di Stefano Ardita che, fondato nel 2017, è arrivato ad annoverare più di un centinaio di atleti divisi nelle due categorie “Pro” e “Amatori”. Spiccano i nomi di Piero Calabrese, Paolo Cannavò e Raphael Benitez che si sono distinti in campo nazionale centrando i titoli delle loro categorie. L’anno si è chiuso con una chicca: il ritorno alle competizioni dello stesso Stefano Ardita, che dopo 10 è tornato a gareggiare in una kermesse di caratura nazionale a Milano. Il miglior prologo per un 2024 che vedrà gli atleti targati Team Ardita competere a vari livelli sia in Italia che all’estero. Nel frattempo, smaltite le vacanze natalizie, la squadra è tornata a sudare nei locali della Palestra Athena sotto gli occhi attenti dello stesso Ardita e dei suoi collaboratori, Federico Ragona, Raphael Benitez e Paolo Cannavò.

