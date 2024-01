Domani 15 gennaio nel Santuario di Maria Santissima Addolorata in Piazza Sant’Antonio sarà ricordato San Mauro Abate, un santo molto venerato in paese. Alle 17,30 sarà celebrata una solenne messa seguita dal bacio della reliquia del Santo. Nel Santuario, infatti, si conservano un’ antica statua del Santo del 1600, un prezioso quadro con la sua effige ed una reliquia in argento conosciuta dai monterossani come a “varicedda”.

