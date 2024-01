Serie di furti a Modica, preso un extracomunitario

Una serie di furti sono stati commessi nei giorni scorsi al Quartiere Sacro Cuore di Modica. In particolare, due sono stati commessi in Via Nazionale ai danni di un bar e di una rosticceria, altrettanti in attività analoghe di Via Enzo Sipione. Sono stati rubati soldi contanti, computer e oggetti vari. Sventato, invece, un furto presso un ristorante di Via Resistenza Partigiana. In uno di questi atti delinquenziali è scattato l’allarme ed è immediatamente arrivata la polizia che ha fermato un extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, con le mani nel secco e lo ha arrestato. Ora è ai domiciliari.

