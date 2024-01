Pozzallo. Decespugliamento sedi viarie periferiche in atto

Sono stati avviati, da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, gli interventi di sfalcio delle erbe infestanti i cigli della rete stradale, quelle delle isole spartitraffico e delle aree a verde di competenza della Provincia. Pertanto, a Pozzallo, sarà bonificata la circonvallazione (ex – S.P. 66) che da C.da Maganuco conduce al cavalcavia posto sulla S.P. 46 Pozzallo-Ispica.

Nell’occasione saranno pure ripulite le rotatorie spartitraffico situate nell’area retro portuale e sulla S.P. 46, allo sbocco della stessa circonvallazione.

Sarà prestata attenzione anche alla zona retrostante l’elisuperficie ovvero al tratto stradale che da Viale Australia porta a C.da Maganuco in territorio di Modica.

Anche la S.P. 45 da C.da Bugilfezza in direzione Pozzallo sarà interessato dalle suddette attività di scerbatura e bonifica.

Nell’occasione si ringrazia il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e gli Uffici interessati per la collaborazione offerta in favore della nostra cittadina, il cui servizio non potrà che garantire maggiore sicurezza ai conducenti dei veicoli che giornalmente percorrono le sedi stradali in questione.

