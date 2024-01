Perde il controllo dell’auto e si ribalta. E’ accaduto stamattina in Via Nuova Sant’Antonio, al quartiere d’Oriente a Modica. Una donna alla guida della propria utilitaria, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro la saracinesca di un garange. Il suo veicolo ha finito la corsa ribaltandosi. La poveretta è stata subito soccorso da alcune persone, poi è stata trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso. Sui luoghi la polizia municipale.

