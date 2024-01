120° anniversario nascita La Pira. Pozzallo, al via gli eventi

Sono iniziati stamattina i festeggiamenti in onore del 125esimo anniversario della nascita del Venerabile Giorgio La Pira.

Presso lo Spazio Cultura Meno Assenza è stato presentato il libro “Giorgio la Pira – Pozzallo e la Sicilia” scritto da Grazia Dormiente e da Piero Antonio Carnemolla, un libro redatto con l’intento di trasmettere ai giovani l’importanza del nostro concittadino, di tutelarne e proteggerne la memoria, dei suoi valori e della sua identità, come profeta di pace che ha sempre operato nel mondo per unire i popoli.

Erano presenti all’evento la prof.ssa Grazia Dormiente, la Prof.ssa Giovanna Pediliggieri, il Vicario Generale della Diocesi Don Ignazio Petriglieri, il Vicario Foraneo Don Salvo Bella, l’Assessore Stella Morana e una rappresentanza dei familiari.

