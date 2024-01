Modica. Perdita fognaria alveo San Liberale. Spadaro (PD) chiede lumi

Un’interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all’Assessore alle manutenzioni, in seguito alla segnalazione verbale relativa a una perdita di reflui fognari nel canale dell’alveo San Liberale, e i motivi che hanno impedito, a quasi quaranta giorni dalla predetta segnalazione, di risolvere il problema. Inoltre – scrive Spadaro – non ci sono notizie riguardo alle verifiche per le altre perdite di reflui sull’alveo del Corso Umberto, viale Medaglie d’oro e viale Quasimodo.

Salva