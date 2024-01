Modica: La befana spazza l’albero di Natale e consegna la diffida per il rendiconto 2021

Cartellino giallo per Sindaca e Consiglio Comunale di Modica. Ieri mattina, il primo cittadino e tutti i consiglieri comunali hanno trovato, nella calza della befana, nascosta tra il carbone, l’albero di Natale di Piazza Matteotti abbattuto dal vento e la diffida dell’Assessorato delle Autonomie Locali. “Se entro 30 giorni non approvate il rendiconto 2021, l’hanno prossimo troverete ancora più carbone – ha scritto, nella sostanza, l’Assessore. L’ammonizione, sollecitata dal consigliere Spadaro e dal Pd, è arrivata dopo mesi e mesi di sterili e pretestuosi rinvii.

La Sindaca l’ha presa bene, dicono che sia strafelice – cosi ha scritto il segretario del PD, Salvatore Poidomani – ancora trenta giorni di tempo, così i consiglieri potranno studiare i bilanci e dare un giudizio più consapevole, ha detto.

E in effetti ci risulta che in questi giorni di maltempo, ragazze e ragazzi consiglieri, sono chiusi in casa (chi a lato del camino, chi sotto le coperte, altri davanti alla tv) anfunniciati a studiare il bilancio.

Il rischio (che sarebbe la loro fortuna) è che leggendo tra le righe del documento si accorgano che il consuntivo sia inattendibile. Qualcuno potrebbe decidere di restarsene a casa, con un soffice plaid sulle gambe e disertare la seduta del Consiglio.

“Il dubbio è l’inizio della conoscenza. Ma è vero anche il contrario, cara Sindaca – continua Poidomani – il sapere coltiva il dubbio e ci avvicina alla verità”.

