Modica Calcio. Solo un punto a Milazzo

Milazzo – Modica 0-0

Milazzo: Quartarone, Insana, Trimboli, Presti, Agolli, Leo, Cambria, Gatto, Ten Lopez, Isgrò, Bucolo. Panchina: Catelli, Pitale, Spaticchia, Gitto, Dama, Errante, Gazzè, Di Natale, Frassica. Allenatore: Venuto Antonio.

Modica: Marino, Parisi, Cacciola, Strano, Vindigni, Diop, Azzara, Palmisano, Biondi, Palermo, Savasta. Panchina: Basso, Ababei, Ballatore, Cicero, Incatasciato, Agodirin, Trovato, Famà, Prezzabile. Allenatore: Strano Giuseppe.

Espulsi: Cacciola (Mo), Leo (Mi)

MILAZZO. Finisce zero a zero tra Milazzo e Modica. Una gara giocata per largo tratto in dieci da entrambe le squadre per via delle espulsioni, intorno al 40’ di Cacciola e Leo. Il Modica recrimina un palo colpito da Palermo nei primi minuti di gioco.

Il primo tempo vede il Modica in pieno possesso della gara, la formazione di Strano tiene bene il campo e si dimostra superiore nei singoli che provano a far cambiare il punteggio ma non trovano il guizzo giusto e una piccola dose di fortuna che basterebbe a portare avanti la formazione della Contea, specie con quel palo che Palermo difficilmente dimenticherà nei prossimi giorni, un pallone che si stampa sul palo alla destra di Quartarone tirato dal centro dell’area e che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto lo stadio. Sul finale le due formazioni restano in 10 per le espulsioni di Cacciola per il Modica e del capitano del Milazzo, Leo.

Nella ripresa ancora difese protagoniste in campo, gli attacchi non riescono a sfondare i muri, con Strano che ci prova anche con l’ingresso di Famà ma tanto non basta. Da segnalare il gioco fermo in questa ripresa per infortunio dell’arbitro che ha dovuto stringere i denti per riuscire a chiudere nel migliore dei modi la gara. Il gioco spezzettato non aiuta a trovare una quadra in campo e le occasioni da gol tendono ad essere sempre meno frequenti. Un Modica che dimostra di essere squadra e di avere un gruppo coeso, sfiora anche il gol sul finale di partita con un rigore in movimento che però non trova l’attaccante rossoblu pronto a ferire i padroni di casa, da segnalare anche una traversa del Milazzo nell’azione precedente.

Un Modica che dimostra di saper essere squadra in un campo difficile come quello del Milazzo, il gruppo migliora e lo dimostra in campo, pur non riuscendo a mettere a segno la rete della vittoria. Adesso è tempo di pensare alle prossime sfide con lo stesso atteggiamento, i risultati saranno una mera conseguenza di quanto dimostrato con il pallone tra i piedi.

Salva