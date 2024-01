Pozzallo. Barbagianni liberato dopo qualche giorno di cura

Su richiesta della Polizia locale di Pozzallo, l’OIPA di Ragusa è intervenuta in aiuto di un giovane esemplare di Barbagianni ritrovato ferito ad un’ala.

Dal momento che il dipartimento faunistico venatorio era chiuso a causa delle festività natalizie, i volontari dell’OIPA l’hanno portato in sicurezza provvedendo alle cure di primo soccorso.

Medicato all’ala con una pomata specifica e nutrito adeguatamente, il rapace nel giro di pochi giorni si è ripreso ed è stato così liberato nella notte e restituito al suo habitat.

Falchi, ghibbi, poiane, gufi, gabbiani: vista l’esperienza acquisita nel tempo dal delegato Riccardo Zingaro, l’OIPA di Ragusa soccorre spesso esemplari di volatili in difficoltà, cercando di sopperire alla mancanza di un centro faunistico di primo soccorso dove poter portare gli animali feriti. Quello più vicino, a Comiso, che rappresentava il punto di riferimento per tutta la Sicilia orientale, ha chiuso per mancanza di fondi, e nella provincia di Ragusa esiste solo il dipartimento faunistico venatorio dove gli animali sono alloggiati in attesa di essere smistati presso le oasi faunistiche di riferimento.

