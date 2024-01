Marina di Modica, dubbi sul progetto della nuova piazzetta

“Nessuno ci ha chiesto se volevamo una piazzetta per come diventerà. Progetto ambizioso, sicuramente, ma togliendo i parcheggi in piazza Mediterraneo, in estate sarà difficile trovare parcheggio. Ergo, vedremo molti turisti in meno, con conseguente calo di entrate. Potevano almeno consultare quanti vivono e risiedono a Marina di Modica. Per il resto, vedremo quello che succederà”.

Parole e musica di alcuni commercianti che hanno un’attività nella ridente frazione rivierasca. Musi allungati, da parte di qualcuno, per il semplice fatto che si sono visti arrivare le ruspe da un giorno all’altro senza conoscere il futuro della piazzetta. Da quanto ascoltato, non tanto per il progetto in sé, quanto più per la mancanza di accogliere le richieste che, da diversi anni, i commercianti di Marina hanno chiesto alle varie amministrazioni comunali essere mai ascoltati. Come, ad esempio, l’istituzione delle strisce blu in piazza che non erano, da alcuni, visti di buon’occhio. A sentire, manca un collante fra chi risiede a Marina e palazzo San Domenico. Ultimo, ma non per ultimo, la realizzazione di una piazzetta che, ai più, ha fatto storcere il naso.

Intanto, la situazione al momento racconta di uno spiazzo recintato, con alcune fotografie di quella che sarà piazza Mediterraneo. Consegna dei lavori, scritto in un cartellone che fa bella mostra di sé, novembre 2024. Ma pare che i lavori saranno ultimati prima dell’arrivo dell’estate, stando a quanto riferito da palazzo San Domenico.

“Dove andranno a parcheggiare le automobili?” chiediamo. La risposta è laconica. “Già, nei periodi di intasamento, si vedono parcheggiate automobili fino alla stradale. Togliere una cinquantina di parcheggi per una aiuola, seppur bellissima, beh…restiamo dubbiosi. Teniamo a dire una cosa, però: diamo credito a questo progetto, poi tiriamo le somme a fine estate, sempre se qualcuno voglia raccogliere le nostre istanze, non solo quando ci sono le elezioni, ma anche in altre fasi dell’anno”.

Salva