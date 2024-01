Modica, Ospedale Maggiore: intervento delicato in Ortopedia

Intervento delicato eseguito stamani dall’equipe di Ortopedia del Maggiore di Modica. E’ stata, infatti. operata la moglie di Angelo Giudice, chirurgo e primario di chirurgia dell’Ospedale di Siracusa, vittima dell’incidente stradale del primo gennaio, sulla Modica-Pozzallo.

L’unicità dell’operazione è stata ancor più accentuata dal fatto che durante la stessa sono stati eseguiti ben 4 interventi su ben 4 fratture in un’unica seduta chirurgica.

L’intervento, durato circa 4 ore, ha visto impegnati duramente l’equipe di Ortopedia che ha dovuto faticare non poco per eseguire la stabilizzazione di entrambe i femori ed entrambe le gambe della paziente, affrontando con la massima professionalità rischi legati all’ operazione.

Tutto è andato per il meglio.

Gli altri passeggeri coinvolti nell’ incidente, ricoverati in osservazione presso il “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica, nei reparti di Rianimazione e Chirurgia, valutate le loro condizioni, dovranno essere trattati dalla stessa equipe di Ortopedia per le fratture interessate. Uno dei piccoli passeggeri è stato trasferito in emergenza il giorno stesso dell’incidente a Catania per altre complicanze.

La signora operata stamattina prevede un ulteriore step chirurgico ortopedico per poi poter intraprendere il percorso riabilitativo.

Alessia Sudano

