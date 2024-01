Ispica, si è dimesso l’assessore Carmelo Denaro

Carmelo Denaro ha rassegnato le sue dimissioni da assessore comunale di Ispica. Il sindaco elogia l’operato del suo ex amministratore ritenendolo efficiente, corretto, leale e disponibile, dimostrati “dalla notevole quantità di iniziative e soluzioni portate a compimento nei settori assegnatigli”. Di recente Denaro aveva subito l’incendio dell’autovettura.

“Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo – dice Innocenzo Leontini – è stato il suo primo cavallo di battaglia. Egli ne ha seguito l’elaborazione e la presentazione al competente ufficio dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Un contributo prezioso al decollo turistico della fascia costiera. L’organizzazione di ben tre edizioni dell’Estate Ispicese, con programmi densi di eventi per due mesi, non ha avuto precedenti. I mercatini di Natale, sia nel 2022 che nel 2023, si collocano nella stessa attività. Tuttavia, le dimissioni da assessore Comunale di Carmelo Denaro non mi colgono di sorpresa. Conosco le personali tensioni e le pesantezze di una posizione esposta, specie dopo episodi ignobili come quello occorso a lui di recente. Sono certo che Carmelo Denaro darà il suo contributo alla scelta dell’assessore che io nominerò come suo successore, nell’ambito di una confermata e rinnovata compattezza di tutta la coalizione di maggioranza. Le mie valutazioni sono sottoscritte da tutti gli assessori, dal presidente del Consiglio Comunale, da tutti i consiglieri delle liste Leontini Sindaco, Cives e Fratelli d’Italia e dai consiglieri del Movimento Popolari per l’Autonomia”.

