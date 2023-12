Corso agenti immobiliari. Confcommercio Ragusa consegna attestati

Con una simpatica cerimonia tenutasi nella sede formativa di via Sofocle a Ragusa, sono stati consegnati gli attestati di raggiungimento del traguardo ai partecipanti al secondo corso per agenti immobiliari. La consegna degli attestati alla presenza del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e del presidente regionale Fimaa Sicilia, Ivan Tirrito, presente il coordinatore provinciale Confcommercio, Corrado Lupo. “Anche stavolta, i nostri docenti, che ringrazio per l’attenzione prestata in questo contesto formativo – sottolinea Manenti – sono riusciti ad animare una serie di percorsi di qualificazione professionale degni della migliore attenzione. Abbiamo cercato di intercettare una esigenza di grande spessore che ci permetterà di potere contare su agenti immobiliari preparati e in grado di potere dare una mano a un settore che, nel nostro territorio, sta facendo registrare buoni numeri”. Anche il presidente regionale Fimaa Sicilia Tirrito, che tra l’altro è stato tra i docenti formatori, ha manifestato il proprio apprezzamento non solo per la riuscita del corso ma anche e soprattutto per la qualità dei discenti che hanno dimostrato il proprio interesse a completare con gli adeguati passaggi il percorso avviato nei mesi scorsi.

