L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha emanato, apposite direttive per l’avvio in via temporanea, della durata di dodici mesi, del servizio sperimentale di automobili in condivisione (car-sharing) nel territorio comunale. Lo comunica il dirigente del Settore V tramite il Servizio Mobilità Sostenibile che invita gli operatori economici interessati all’erogazione del succitato servizio di mobilità condivisa a consultare il predetto atto, immediatamente esecutivo.

Salva