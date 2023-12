Violento scontro sulla Modica-Rosolini. Tre feriti

Violento scontro stamattina sulla Modica-Rosolini, sulla provinciale Sant’Alessandra. Due autovetture hanno impattato violentemente provocando tre feriti. Protaginiste una Hyundai e una Renault Clio, condotte entrambe da rosolinesi. Uno dei veicoli proveniva da Modica, l’altro dal senso inverso. Come si diceva, sono rimasti feriti tutti e tre gli occupanti le utilitarie (due, padre e figlio, erano a bordo della Clio). Sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”. Il conducente la Renault il più grave avendo riportato fratture varie. Ne avrà per oltre un mese. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno faticato per estrarre i due congiunti dalle lamiere contorte dell’auto, il 118 e la polizia municipale di Modica.

