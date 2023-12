Modica. Premiazione Eco Natale Missione Green, V Edizione

Ieri sera si è svolta all’auditorium Pietro Floridia la cerimonia di premiazione del concorso a premi Eco Natale Missione Green giunto ormai alla V edizione.

Un progetto formativo proposto da IGM in collaborazione con il Comune di Modica, l’ufficio ecologia e l’assessorato all’ambiente, rivolto alle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio modicano atto a promuovere la creatività applicata al riutilizzo, la prevenzione alla riduzione di materiali da imballaggio destinati al successivo riciclo o smaltimento, in un momento dell’anno che induce maggiormente alla riflessione e all’emozionalità, il Natale.

Quest’anno – ha dichiarato l’Assessore all’ecologia Samuele Cannizzaro – l’iniziativa si è focalizzata sulla riduzione del packaging e sulle misure da intraprendere per migliorare la raccolta differenziata, aumentare il ciclo di vita di un prodotto con il riutilizzo dello stesso.

Numerosi i plessi scolastici che hanno aderito all’iniziativa, ha detto Luana Zocco una dei componenti della commissione – realizzando installazioni a tema natalizio solo ed esclusivamente con materiale da imballaggio (plastica, alluminio, carta, vetro), prodotti organici (fiori secchi, fogliame, rametti frutti, pigne), r.a.e.e. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il primo premio è stato assegnato al circolo didattico Piano Gesù

Il secondo premio è stato assegnato al plesso centrale Santa Marta Ciaceri

Il terzo premio al plesso Ex Gensal dell’istituto comprensivo Giacomo Albo Giovanni XXIII

Tutte le scuole partecipanti – ha detto l’Assessore alle Politiche educative Chiara Facello – hanno ottenuto premi di riconoscimento in buoni spendibili per l’acquisto di materiale didattico

